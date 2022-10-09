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Кулеба закликав партнерів прискорити поставки Україні сучасних систем ППО та ПРО
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після обстрілу Запоріжжя звернувся до закордонних партнерів України з закликом прискорити поставки сучасних систем протиракетної та протиповітряної оборони. Відповідний допис міністр опублікував в Twitter.
"Росія продовжує ракетний терор проти Запоріжжя. За ніч 12 ударів по житлових будинках, щонайменше 12 убитих і ще більше поранених. Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб рятувати невинні життя. Закликаю партнерів прискорити поставки", - написав Кулеба.
Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня російські військові обстріляли Запоріжжя. За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 – постраждало. Секретар запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що внаслідок обстрілів загинуло 17 осіб пізніше в СБУ заявили про 12 загиблих.
В процесі обстрілів росіяни використовували авіацію, ракети, безпілотники та іранські дрони-камікадзе. По місту було випущено 16 ракет.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Президент Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл Запоріжжя та назвав ці дії російських окупантів "абсолютною підлістю" та "абсолютним злом".