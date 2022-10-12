В Украину доставили еще четыре установки HIMARS и комплекс ПВО IRIS-T

Новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS уже доставили из США в Украину. А немецкий комплекс противовоздушной обороны IRIS-T уже защищает украинское небо.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"4 дополнительных HIMARS от наших американских партнеров прибыли! Я благодарю президента США Джо Байдена и главу Пентагона Ллойда Остина III и весь американский народ. Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов", - отметил Резников.

Также, по его словам, в Украине началась новая эра противовоздушной обороны – немецкий комплекс IRIS-T уже в стране.

Министр добавил, что уже в скором времени Украина получит американо-норвежские комплексы ПВО NASAMS.

“Это только начало. А нам нужно больше. Без сомнения, Россия является террористическим государством», – подчеркнул Резников.

Он также поблагодарил свою немецкую коллегу Кристин Ламбрехт за ее партнерство и решительную преданность поддержке Украины.

Министр отметил, что это отличные новости в преддверии срочной встречи в рамках формата Рамштайн о поддержке Украины, запланированной на среду, 12 октября.

"Там будет больше", – анонсирует Резников.

Как сообщалось, США предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 625 млн долларов. Он включает в себя дополнительное вооружение и оснащение, включая РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику и транспортные средства.