США нададуть Україні новий пакет допомоги на $625 млн

США нададуть Україні новий пакет допомоги на сумму 625 млн доларів. Про це сказано в повідомленні на сайті Білого Дому.

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Згідно з повідомленням пакет допомоги включатиме додаткове озброєння та оснащення, включно з РСЗО HIMARS, артилерійськими системами та боєприпасами, а також бронетехніку та транспортні засоби.

"Президент Байден також підтвердив постійну готовність Сполучених Штатів покласти серйозні витрати на будь-яку фізичну особу, організацію чи країну, які надають підтримку передбачуваної анексії Росії. Він привітав успіх угоди, яка дозволила безпечно експортувати українське зерно на світові ринки, та необхідність забезпечення її продовження", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомлили, що у наступний пакет військової допомоги на 625 млн доларів від США для України, можливо, будуть включені 4 HIMARS, боєприпаси, міни, а також протимінні пристрої.

Вашингтон планує почати виділяти Україні $1,5 млрд на місяць для підтримки її фінансів, а також має намір переконати ЄС вчинити так само. США провели низку переговорів на цю тему, зокрема в останній час з представниками Європейського Союзу. За підсумками Білий дім закликав ЄС зробити більше для підтримки України.