США предоставит Украине новый пакет помощи на $625 млн

США предоставит Украине новый пакет помощи на сумму 625 млн долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого Дома.

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Согласно сообщению, пакет помощи будет включать дополнительное вооружение и оснащение, включая РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику и транспортные средства.

"Президент Байден также подтвердил постоянную готовность Соединенных Штатов положить серьезные расходы на любое физическое лицо, организацию или страну, которые оказывают поддержку предполагаемой аннексии России. Он приветствовал успех соглашения, позволившего безопасно экспортировать украинское зерно на мировые рынки, и необходимость обеспечения его продления ", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что в следующий пакет военной помощи на 625 млн долларов от США для Украины, возможно, будут включены 4 HIMARS, боеприпасы, мины, а также противоминные устройства.

Вашингтон планирует начать выделять Украине $1,5 млрд в месяц для поддержки ее финансов, а также намерена убедить ЕС поступить так же. США провели ряд переговоров по этой теме, в частности в последнее время с представителями Европейского Союза. По итогам Белый дом призвал ЕС сделать больше для поддержки Украины.