США нададуть Україні в пакеті наступної допомоги, вірогідно, ще 4 HIMARS

У наступний пакет військової допомоги на $625 млн від США для України, можливо, будуть включені 4 HIMARS, боєприпаси, міни, а також протимінні пристрої, повідомляє Reuters.

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"Очікується, що наступний пакет допомоги адміністрації Байдена в сфері безпеки для України включатиме чотири пускові установки високомобільної артилерійської ракетної системи (HIMARS), боєприпаси, міни та протимінні засоби, повідомили Reuters у понеділок два джерела, проінформовані про пакет на $625 млн", – йдеться у повідомленні.

Очікується, що про пакет буде оголошено у вівторок, 4 жовтня. Це буде перший пакет допомоги з моменту останньої оголошеної Росією анексії української території, і другий пакет президентських повноважень (PDA) відтоді, як Україна досягла значних успіхів на полі бою в середині вересня.

Нагадаємо, Вашингтон планує почати виділяти Україні $1,5 млрд на місяць для підтримки її фінансів, а також має намір переконати ЄС вчинити так само. США провели низку переговорів на цю тему, зокрема в останній час з представниками Європейського Союзу. За підсумками Білий дім закликав ЄС зробити більше для підтримки України.