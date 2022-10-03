США предоставят Украине в пакете следующей помощи, вероятно, еще 4 HIMARS

В следующий пакет военной помощи на $625 млн от США для Украины, возможно, будут включены 4 HIMARS, боеприпасы, мины, а также противоминные устройства, сообщает Reuters.

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"Ожидается, что следующий пакет помощи администрации Байдена в сфере безопасности для Украины будет включать четыре пусковые установки высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS), боеприпасы, мины и противоминные средства, сообщили Reuters в понедельник два источника, проинформированных о пакете на $625 млн", - говорится в сообщении.

Ожидается, что о пакете будет объявлено во вторник, 4 октября. Это будет первый пакет помощи с момента последней объявленной Россией аннексии украинской территории и второй пакет президентских полномочий (PDA) с тех пор, как Украина достигла значительных успехов на поле боя в середине сентября.

Напомним, Вашингтон планирует начать выделять Украине $1,5 млрд в месяц для поддержки ее финансов, а также намерена убедить ЕС поступить так же. США провели ряд переговоров по этой теме, в частности в последнее время с представителями Европейского Союза. По итогам Белый дом призвал ЕС сделать больше для поддержки Украины.