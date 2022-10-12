В Україну доставили ще чотири установки HIMARS та комплекс ППО IRIS-T

Нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS вже доставили зі США до України. Також німецький комплекс протиповітряної оборони IRIS-T вже захищає українське небо.

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Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"4 додаткові HIMARS від наших американських партнерів прибули! Я дякую президенту США Джо Байдену і голові Пентагону Ллойду Остіну III і всьому американському народу. Час HIMARS: хороший час для українців і поганий час для окупантів", - зазначив Резніков.

Також, за його словами, в Україні почалася нова ера протиповітряної оборони - німецький комплекс IRIS-T вже в країні.

Міністр додав, що вже скоро Україна отримає американсько-норвезькі комплекси ППО NASAMS.

“Це лише початок. А нам потрібно більше. Без сумніву, Росія є терористичною державою”, - підкреслив Резніков.

Він також подякував своїй німецькій колезі Крістін Ламбрехт за її партнерство та рішучу відданість підтримці України.

Міністр зазначив, що це чудові новини напередодні термінової зустрічі у рамках формату Рамштайн щодо підтримки України, запланованої на середу, 12 жовтня.

"Там буде більше", - анонсує Резніков.

Як повідомлялося, США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на сумму 625 млн доларів. Він включає додаткове озброєння та оснащення, включно з РСЗО HIMARS, артилерійськими системами та боєприпасами, а також бронетехніку та транспортні засоби.