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В Україну доставили ще чотири установки HIMARS та комплекс ППО IRIS-T
Нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS вже доставили зі США до України. Також німецький комплекс протиповітряної оборони IRIS-T вже захищає українське небо.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"4 додаткові HIMARS від наших американських партнерів прибули! Я дякую президенту США Джо Байдену і голові Пентагону Ллойду Остіну III і всьому американському народу. Час HIMARS: хороший час для українців і поганий час для окупантів", - зазначив Резніков.
Також, за його словами, в Україні почалася нова ера протиповітряної оборони - німецький комплекс IRIS-T вже в країні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Міністр додав, що вже скоро Україна отримає американсько-норвезькі комплекси ППО NASAMS.
“Це лише початок. А нам потрібно більше. Без сумніву, Росія є терористичною державою”, - підкреслив Резніков.
Він також подякував своїй німецькій колезі Крістін Ламбрехт за її партнерство та рішучу відданість підтримці України.
Міністр зазначив, що це чудові новини напередодні термінової зустрічі у рамках формату Рамштайн щодо підтримки України, запланованої на середу, 12 жовтня.
"Там буде більше", - анонсує Резніков.
Як повідомлялося, США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на сумму 625 млн доларів. Він включає додаткове озброєння та оснащення, включно з РСЗО HIMARS, артилерійськими системами та боєприпасами, а також бронетехніку та транспортні засоби.