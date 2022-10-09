Німеччина хоче передати ЗСУ теплі куртки, намети та електрогенератори на €11 мільйонів - ЗМІ

Уряд Німеччини підготував черговий пакет допомоги України – цього разу для забезпечення підготовки української армії до умов зими. Про це повідомляє місцеве видання Der Spiegel.

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Пакет допомоги на загальну 11 мільйонів євро включає 100 тисяч теплих курток та іншого зимового одягу, 100 наметів з підігрівом, сотні мобільних електрогенераторів, а також армійські сухпайки.

Видання нагадує, що ще наприкінці літа міністр оборони України Олексій Резніков запросив країн НАТО зимове спорядження для українських військ. У листі до генерального секретаря альянсу Йєнса Столтенберга він написав, що терміново потрібне обмундирування для 200 тисяч солдатів. Тоді кілька інших країн НАТО повідомили у штаб-квартиру організації, що також хочуть зібрати зимові пакети допомоги, аналогічні німецькій.

Зазначимо також, що за даними німецького видання Die Welt, країни-члени Європейського союзу після тривалих суперечок домовилися найближчим часом розпочати навчання українських військових. Загалом планується, що до наступної зими навчання в ЄС пройдуть 15 тисяч українських військових.

Окрім навчальної місії ЄС, планує найближчими місяцями суттєво розширити військову допомогу Україні через Європейський фонд миру. Наразі Україні з цього фонду було виділено 2,6 мільярда євро за загального розміру фонду 5,7 мільярда євро.

Нагадаємо також, що раніше Німеччина пообіцяла Україні розширити допомогу у розмінуванні, зокрема, навчати цій справі українських солдатів.