ЄС хоче розширити військову допомогу Україні, - ЗМІ

Європейський союз планує розширення воєнної допомоги для України. Про це пише німецьке видання Welt.

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Видання пише, що після тривалих суперечок країни-члени ЄС домовилися найближчим часом розпочати навчання українських військових. Загалом планується, що до наступної зими навчання в ЄС пройдуть 15 тис. українських вояків.

"У внутрішньому листі у вересні Київ запросив підготовку для дев'яти бригад, кожна з яких може налічувати до 5000 осіб", - сказано в повідомленні.

Рішення буде затверджено міністрами закордонних справ ЄС в Люксембурзі в середині жовтня.

Також окрім навчальної місії ЄС планує в найближчі місяці суттєво розширити військову допомогу Україні через Європейський фонд миру. Наразі Україні з цього фонду було виділено 2,6 млрд євро при загальному розмірі фонда в 5,7 млрд євро. До 2027 році планується збільшити фонд до 10-12 млрд євро.

Нагадаємо, 7 жовтня виконавча рада МВФ підтримала надання Україні близько 1,3 мільярда доларів у рамках інструменту прискореного фінансування (RFI)