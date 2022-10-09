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ЕС хочет расширить военную помощь Украине, - СМИ
Европейский союз планирует расширение военной помощи для Украины. Об этом пишет немецкое издание Welt.
Издание пишет, что после продолжительных споров страны-члены ЕС договорились в ближайшее время начать обучение украинских военных. В общей сложности планируется, что к следующей зиме обучение в ЕС пройдут 15 тыс. украинских воинов.
"Во внутреннем письме в сентябре Киев пригласил подготовку для девяти бригад, каждая из которых может насчитывать до 5000 человек", - говорится в сообщении.
Решение будет утверждено министрами иностранных дел ЕС в Люксембурге в середине октября.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме учебной миссии ЕС планирует в ближайшие месяцы существенно расширить военную помощь Украине через Европейский фонд мира. В настоящее время Украине из этого фонда было выделено 2,6 млрд. евро при общем размере фонда в 5,7 млрд. евро. К 2027 году планируется увеличить фонд до 10–12 млрд евро.
Напомним, 7 октября исполнительный совет МВФ поддержал предоставление Украине около 1,3 миллиарда долларов в рамках инструмента ускоренного финансирования (RFI)