МВФ виділив Україні $1,3 мільярда

Виконавча рада МВФ підтримала надання Україні близько 1,3 мільярда доларів у рамках інструменту прискореного фінансування (RFI). Про це повідомив у своєму Twitter президент Володимир Зеленський.

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За словами глави держави, гроші буде перераховано Україні вже до кінця дня 7 жовтня. Він висловив подяку за це рішення МВФ, зокрема особисто директору-розпоряднику фонду Крісталіні Георгієвій.

Нагадаємо, що 30 вересня МВФ затвердив розширення інструментів антикризового фінансування, яке дозволило Україні звернутися за новим траншем у рамках RFI на суму 1,3 мільярда доларів.

RFI надає можливість швидкого доступу до фінансової допомоги тим країнам, у яких виникли термінові потреби для збалансування платіжного балансу, зокрема внаслідок воєнних конфліктів.

"Це означає, що загальне фінансування від фонду від початку війни складе 2,7 мільярда доларів. Отриманий транш буде направлений на підтримку нашої обороноздатності, виплати пенсій та соціальних програм, а також для посилення стійкості нашої економіки", - повідомив в свою чергу прем'єр міністр Денис Шмигаль.

Загалом, за його словами, від початку повномасштабної війни міжнародні партнери України надали їй близько 20 мільярдів доларів, завдяки чому уряд розуміє, за що буде фінансувати всі необхідні видатки цього року.

"Дякуємо союзникам, які допомагають нам вистояти у боротьбі за незалежність і свободу України. Цінуємо таку підтримку та працюємо над її розширенням. На наступний рік очікуємо на нову велику програму МВФ, а також фінансування від США, ЄС та інших країн G7", - додав Шмигаль.

Зазначимо, що раніше український уряд повідомив про домовленість із МВФ, що його місія почне роботу над новою спеціальною програмою допомоги Україні вже у жовтні. Перед цим МВФ призначив новим главою своєї місії в Україні економіста Гевіна Грея, який допомагав налагоджувати відносини з Іраком, коли країна відновлювалася після війни.

Джерело фото: ua.depositphotos.com