МВФ змінив главу місії в Україні

Міжнародний валютний фонд призначив новим головою своєї місії в Україні економіста Гевіна Грея, який допомагав налагоджувати відносини з Іраком, коли країна відновлювалася після війни. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Грей працював в Іраку з 2018 по 2020 рік і намагався допомогти країні у відновленні після активних бойових дій. Зазначимо, у 2016 році МВФ схвалив кредит Іраку на суму 5,3 мільярда доларів.

У 2017 році ці виплати було припинено, оскільки країна не виконала умов, узгоджених у рамках договору.

Тепер Грей із 20 вересня змінить Іванну Владкову Голлар на посаді голови місії МВФ в Україні.

"Пан Грей має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються", — йдеться в повідомленні постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.

Напередодні цього призначення Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Сторони домовились, що фонд виділить додаткову підтримку Україні в сумі 1,4 мільярда доларів.

Зазначимо при цьому, що за декілька днів до цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), що "сьогодні співпраця з МВФ відбувається абсолютно пасивно, на жаль", та закликав фонд активізувати відповідну діяльність.

Джерело фото: ua.depositphotos.com