Шмигаль поскаржився на МВФ: "пробуксовує" у підтримці України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) зайняв пасивну позицію у питанні фінансування України, яка має щомісячні потреби у фінансуванні держбюджету в умовах війни $5 млрд цього року і $3 млрд наступного.

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Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час 17-ої щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

"У 2014-2015 роках, коли розпочалася ця війна, ми мали хороші відносини з МВФ. Фонд був дійсно лідером із підтримки України. Ми отримали тоді 17 млрд доларів", - зазначив Шмигаль

За його словами, МВФ проявив доволі оперативну реакцію на початку повномасштабного вторгнення в березні, коли Україна отримали дуже швидку допомогу від них.

"Зараз, на жаль, маємо буксування. Сподіваємося та працюємо з нашими партнерами, щоб прискорити співпрацю й реакцію МВФ, який покликаний підтримувати країни в такій ситуації, як наша", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що Україна сьогодні витрачає значні кошти на фінансування армії та соціальні зобов’язання: пенсії, виплати ВПО, розмінування.

За словами премʼєр-міністра, близько 40% бюджету зараз допомагають фінансувати міжнародні партнери.

"Сполучені Штати та Європейський Союз взяли на себе лідерські позиції в цьому напрямку підтримки. Зокрема цього тижня були перемовини з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо перспектив завершення цього року й роботи в наступному", — зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Європейська комісія 7 вересня схвалила виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, ці кошти допоможуть забезпечити стійкість української економіки, підтримати армію та підготуватися до проходження опалювального сезону.