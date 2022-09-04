Україна може отримати транш від ЄС у 5 млрд євро до 11 вересня, - Шмигаль

Україна може отримати транш у 5 млрд євро від Європейського Союзу наступного тижня (5-11 вересня). Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

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"Ще одним елементом підтримки України у цій війні стала фінансова допомога міжнародних партнерів. Цього тижня ми очікуємо на черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 5 млрд євро. Це допоможе забезпечити стійкість нашої економіки, підтримку армії та проходження опалювального сезону", - написав Шмигаль. .

Прем'єр додав, що Україна очікує восени поставок надсучасної системи ППО німецького виробництва IRIS-T.

Крім того, Шмигаль і Штайнмайєр план відновлення України.

Нагадаємо, всі країни-члени Європейського союзу, крім Угорщини, 2 вересня на робочому рівні погодилися фінансово гарантувати ще 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України у серпні Європейський союз надав Україні у повному обсязі перший транш у розмірі 1 мільярда євро нової макрофінансової допомоги .

Дані 5 мільярдів євро є частиною обіцяного ЄС Україні ще у травні пакета у розмірі до 9 мільярдів євро. При цьому досі було офіційно узгоджено виділення лише 1 мільярда євро під гарантії бюджету ЄС, який, однак, не дозволяв гарантувати більше.