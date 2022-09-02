В ЕС готовы одобрить выделение Украине €5 миллиардов, против только Венгрия - СМИ

Все страны-члены Европейского союза, кроме Венгрии, 2 сентября на рабочем уровне согласились финансово гарантировать еще 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины, сообщает Euractiv.

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По данным источников издания, Европейская комиссия намерена выдвинуть официальное предложение по этому вопросу на следующей неделе (5-11 сентября), несмотря на сопротивление венгерского правительства. В самой Еврокомиссии такие сроки также подтвердили.

"Как только предложение комиссии будет принято, оно будет рассмотрено Европейским парламентом и Советом", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Ожидается, что министры экономики стран ЕС подпишут политическую декларацию в поддержку выделения Украине макрофинансовой помощи в 5 миллиардов евро в конце следующей недели, когда в Праге будет проходить их неформальная встреча, а официально пакет будет принят на заседании Совета по общим вопросам, которое состоится 20 сентября в Брюсселе.

Данные 5 миллиардов евро являются частью обещанного ЕС Украине еще в мае пакета в размере до 9 миллиардов евро. При этом до сих пор было официально согласовано выделение только 1 миллиарда евро под гарантии бюджета ЕС, не позволявшего, однако, гарантировать больше.

Оставшиеся 8 миллиардов евро должны были быть обеспечены финансовыми гарантиями государств-членов, что привело к сложным дискуссиям о том, какую сумму может внести каждое государство-член.

По данным СМИ, Германия выступила против предоставления дополнительных кредитов Украине из-за риска ее дефолта и за то, чтобы просто отдать ей деньги в виде грантов.

Отметим при этом, что Германия, являющаяся крупнейшей страной Евросоюза, 1 июля уже подарила Украине 1 миллиард евро на финансирование первоочередных бюджетных расходов.

Обсуждение же по оставшимся 3 миллиардам евро, как подтверждили в Еврокомиссии, страны-члены союза пока продолжают, поскольку единого мнения относительно того, должны ли они быть предоставлены в виде грантов или кредитов, нет.

Источник фото: ua.depositphotos.com