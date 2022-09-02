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У ЄС готові схвалити виділення Україні €5 мільярдів, проти тільки Угорщина - ЗМІ
Усі країни-члени Європейського союзу, окрім Угорщини, 2 вересня на робочому рівні погодилися фінансово гарантувати ще 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України, повідомляє Euractiv.
За даними джерел видання, Європейська комісія має намір висунути офіційну пропозицію з цього питання наступного тижня (5-11 вересня), незважаючи на опір угорського уряду. У самій Єврокомісії такі терміни також підтвердили.
"Як тільки пропозиція комісії буде прийнята, вона буде розглянута Європейським парламентом та Радою", - наголосив представник Єврокомісії.
Очікується, що міністри економіки країн ЄС підпишуть політичну декларацію на підтримку виділення Україні макрофінансової допомоги у 5 мільярдів євро наприкінці наступного тижня, коли в Празі проходитиме їхня неформальна зустріч, а офіційно пакет буде прийнято на засіданні Ради із загальних питань, яке відбудеться 20 вересня у Брюсселі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Ці 5 мільярдів євро є частиною обіцяного ЄС Україні ще у травні пакета у розмірі до 9 мільярдів євро. При цьому досі було офіційно узгоджено виділення лише 1 мільярда євро під гарантії бюджету ЄС, який, однак, не дозволяв гарантувати більше.
8 мільярдів євро, що залишилися, повинні були бути забезпечені фінансовими гарантіями держав-членів, що призвело до складних дискусій про те, яку суму може внести кожна держава-член.
За даними ЗМІ, Німеччина виступила проти надання додаткових кредитів Україні через ризик її дефолту та за те, щоб просто віддати їй гроші у вигляді грантів.
Зазначимо, що Німеччина, яка є найбільшою країною Євросоюзу, 1 липня вже подарувала Україні 1 мільярд євро на фінансування першочергових бюджетних видатків.
Обговорення ж щодо 3 мільярдів євро, що залишилися, як підтвердили в Єврокомісії, країни-члени союзу поки продовжують, оскільки єдиної думки щодо того, чи мають вони бути надані у вигляді грантів чи кредитів, немає.
Джерело фото: ua.depositphotos.com