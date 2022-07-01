Україна отримала від Німеччини грант в €1 мільярд: на що підуть кошти

До Державного бюджету України надійшов грант Федеративної Республіки Німеччина у сумі 1 мільярд євро. Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану.

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Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зазначається, що кошти були перераховані до держбюджету через спеціальний адміністративний рахунок, який відкрито Міжнародним валютним фондом для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні.

"Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Міністерстві, всього з початку введення воєнного стану Україна отримала від Німеччини 1,3 мільярда євро для підтримки фінансово-бюджетної системи.

Нагадаємо, 24 червня Міністр фінансів України Сергій Марченко та Федеральний Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підписали Угоду між Урядами України та Німеччини про надання Україні 1 млрд євро грантового фінансування.

Всі залучені кошти спрямовуватимуться на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).