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Категорія
Фінанси
Дата публікації

Єврокомісія запропонувала надати Україні перший транш в €1 мільярд

Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії

Європейська комісія 1 липня запропонувала надати Україні перший транш макрофінансової допомоги на 1 мільярд євро.

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Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.  

За її словами, це допоможе задовольнити нагальні потреби в країні. 

"Сьогодні ми пропонуємо Україні 1 мільярд євро. Перша частина пакета макрофінансової допомоги була оголошена в травні", - йдеться у повідомленні.  

Крім цього, ЄС продовжить надавати допомогу Україні та в довгостроковій перспективі підтримувати її відновлення. 

Нагадаємо, країни Європейського Союзу вирішили виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 9 мільярдів євро. Частина цих грошей може піти на виплату зарплат українським медсестрам, вчителям, поліцейським, прикордонникам та іншим держпрацівникам.

Автор:
Анастасія Перцева