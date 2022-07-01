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Єврокомісія запропонувала надати Україні перший транш в €1 мільярд
Європейська комісія 1 липня запропонувала надати Україні перший транш макрофінансової допомоги на 1 мільярд євро.
Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.
За її словами, це допоможе задовольнити нагальні потреби в країні.
"Сьогодні ми пропонуємо Україні 1 мільярд євро. Перша частина пакета макрофінансової допомоги була оголошена в травні", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім цього, ЄС продовжить надавати допомогу Україні та в довгостроковій перспективі підтримувати її відновлення.
Нагадаємо, країни Європейського Союзу вирішили виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 9 мільярдів євро. Частина цих грошей може піти на виплату зарплат українським медсестрам, вчителям, поліцейським, прикордонникам та іншим держпрацівникам.