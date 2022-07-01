Єврокомісія запропонувала надати Україні перший транш в €1 мільярд

Європейська комісія 1 липня запропонувала надати Україні перший транш макрофінансової допомоги на 1 мільярд євро.

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Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

За її словами, це допоможе задовольнити нагальні потреби в країні.

"Сьогодні ми пропонуємо Україні 1 мільярд євро. Перша частина пакета макрофінансової допомоги була оголошена в травні", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, ЄС продовжить надавати допомогу Україні та в довгостроковій перспективі підтримувати її відновлення.

Today we propose €1 billion for Ukraine.



The first part of the macro-financial assistance package announced in May.



It will help meet urgent needs in the country.



The EU will keep on providing relief to Ukraine and in a longer-term support its reconstruction. pic.twitter.com/Ln3FCP4iUj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 1, 2022

Нагадаємо, країни Європейського Союзу вирішили виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 9 мільярдів євро. Частина цих грошей може піти на виплату зарплат українським медсестрам, вчителям, поліцейським, прикордонникам та іншим держпрацівникам.