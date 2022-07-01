Еврокомиссия предложила предоставить Украине первый транш в €1 миллиард

Европейская комиссия 1 июля предложила предоставить Украине первый транш макрофинансовой помощи в 1 миллиард евро.

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Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.

По ее словам, это поможет удовлетворить неотложные потребности в стране.

"Сегодня мы предлагаем Украине 1 миллиард евро. Первая часть пакета макрофинансовой помощи была объявлена в мае", – говорится в сообщении.

Кроме того, ЕС продолжит оказывать помощь Украине и в долгосрочной перспективе поддерживать ее восстановление.

Today we propose €1 billion for Ukraine.



The first part of the macro-financial assistance package announced in May.



It will help meet urgent needs in the country.



The EU will keep on providing relief to Ukraine and in a longer-term support its reconstruction. pic.twitter.com/Ln3FCP4iUj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 1, 2022

Напомним, страны Европейского Союза решили выделить Украине финансовую помощь в размере 9 млрд евро. Часть этих денег может пойти на выплату зарплат украинским медсестрам, учителям, полицейским, пограничникам и другим госработникам.