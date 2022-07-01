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Еврокомиссия предложила предоставить Украине первый транш в €1 миллиард
Европейская комиссия 1 июля предложила предоставить Украине первый транш макрофинансовой помощи в 1 миллиард евро.
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Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.
По ее словам, это поможет удовлетворить неотложные потребности в стране.
"Сегодня мы предлагаем Украине 1 миллиард евро. Первая часть пакета макрофинансовой помощи была объявлена в мае", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, ЕС продолжит оказывать помощь Украине и в долгосрочной перспективе поддерживать ее восстановление.
Напомним, страны Европейского Союза решили выделить Украине финансовую помощь в размере 9 млрд евро. Часть этих денег может пойти на выплату зарплат украинским медсестрам, учителям, полицейским, пограничникам и другим госработникам.