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ЕС предоставит Украине 9 млрд евро финансовой помощи
Страны Европейского Союза решили выделить Украине финансовую помощь в размере 9 млрд евро, сообщил 24 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Украина находится в состоянии войны, и ей нечем платить за многие общественные услуги, поэтому мы одобрили выделение 9 миллиардов евро на помощь", — сказал Моравецкий на брифинге по итогам саммита ЕС.
Он предположил, что часть этих денег может пойти на выплату зарплат украинским медсестрам, учителям, полицейским, пограничникам и другим госработникам.
До этого Совет ЕС одобрил выделение Украине четвертого транша помощи из Европейского фонда мира в размере 500 млн. евро, которые позволят ЕС поддержать украинскую армию вооружением.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Из этого транша 490 млн. евро предусмотрены на военную технику, предназначенную для нанесения летальных ударов в оборонных целях.
Отметим, что в конце мая Евросоюз завершил перечисление Украины кредита в 1,2 евро млрд.
Источник фото: ua.depositphotos.com