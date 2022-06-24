ЕС предоставит Украине 9 млрд евро финансовой помощи

Страны Европейского Союза решили выделить Украине финансовую помощь в размере 9 млрд евро, сообщил 24 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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"Украина находится в состоянии войны, и ей нечем платить за многие общественные услуги, поэтому мы одобрили выделение 9 миллиардов евро на помощь", — сказал Моравецкий на брифинге по итогам саммита ЕС.

Он предположил, что часть этих денег может пойти на выплату зарплат украинским медсестрам, учителям, полицейским, пограничникам и другим госработникам.

До этого Совет ЕС одобрил выделение Украине четвертого транша помощи из Европейского фонда мира в размере 500 млн. евро, которые позволят ЕС поддержать украинскую армию вооружением.

Из этого транша 490 млн. евро предусмотрены на военную технику, предназначенную для нанесения летальных ударов в оборонных целях.

Отметим, что в конце мая Евросоюз завершил перечисление Украины кредита в 1,2 евро млрд.

Источник фото: ua.depositphotos.com