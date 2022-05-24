Совет ЕС утвердил выделение Украине 500 млн евро: на что пойдут средства

Совет ЕС одобрил выделение Украине четвертого транша помощи из Европейского фонда мира в размере 500 млн. евро, которые позволят ЕС поддержать украинскую армию вооружением.

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Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что после одобрения трех траншей поддержки на общую сумму 1,5 млрд евро в этом году четвертый транш привлечет еще 500 млн евро на ресурсы, уже мобилизованные в рамках Европейского фонда мира для Украины, и таким образом увеличит общий размер помощи до 2 млрд евро.

В частности, объем оборудования, которое будет предоставлено в рамках нового пакета поддержки, соответствует текущим приоритетам, заявленным правительством Украины.

Из нового транша 490 млн. евро предусмотрены на военную технику, предназначенную для нанесения летальных ударов в оборонных целях, а также 10 млн. евро, предназначенные для покрытия расходов на предоставление оборудования и предметов поставки, таких как средства индивидуальной защиты, аптечки первой помощи и топливо.

Напомним, страны G7 публично сообщили о своем решении предоставить финансовую помощь Украине в размере 19,8 млрд дол. Цель этого решения состоит в том, чтобы финансовое состояние Украины не повлияло на ее способность защищаться от вторжения России. Германия уже мобилизовала 9,5 млрд долларов из общей суммы.