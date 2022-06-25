Берлін виділить Києву €1 млрд. Гроші підуть на пріоритетні витрати

Німеччина виділить Україні €1 млрд грантового фінансування на пріоритетні витрати держави. Уряди підписали відповідну угоду в п’ятницю, 24 червня, повідомила пресслужба Мінфіну.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Дякую моєму другові міністру фінансів Німеччини Крістіану Лінднеру (Christian Lindner) за оперативність у реалізації цього важливого рішення. Ця фінансова підтримка важлива як ніколи і дасть змогу наблизити нашу перемогу", – написав глава Мінфіну.

Раніше повідомлялося, що ці кошти від Німеччини, імовірно, будуть надані через спеціальний рахунок, що адмініструється Міжнародним валютним фондом.

У квітні 2022 року МВФ ухвалив рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частини спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України.

Всі залучені кошти з використанням цього рахунку повинні спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).

Нагадаємо, на днях стало відомо, що країни Європейського Союзу вирішили виділити Україні фінансову допомогу у розмірі $9 млрд.