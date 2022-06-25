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Берлін виділить Києву €1 млрд. Гроші підуть на пріоритетні витрати
Німеччина виділить Україні €1 млрд грантового фінансування на пріоритетні витрати держави. Уряди підписали відповідну угоду в п’ятницю, 24 червня, повідомила пресслужба Мінфіну.
"Дякую моєму другові міністру фінансів Німеччини Крістіану Лінднеру (Christian Lindner) за оперативність у реалізації цього важливого рішення. Ця фінансова підтримка важлива як ніколи і дасть змогу наблизити нашу перемогу", – написав глава Мінфіну.
Раніше повідомлялося, що ці кошти від Німеччини, імовірно, будуть надані через спеціальний рахунок, що адмініструється Міжнародним валютним фондом.
У квітні 2022 року МВФ ухвалив рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частини спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Всі залучені кошти з використанням цього рахунку повинні спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).
Нагадаємо, на днях стало відомо, що країни Європейського Союзу вирішили виділити Україні фінансову допомогу у розмірі $9 млрд.