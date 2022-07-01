Украина получила от Германии грант в €1 миллиард: на что пойдут деньги

В Государственный бюджет Украины поступил грант Федеративной Республики Германия на сумму 1 миллиард евро. Вырученные средства будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных расходов во время военного положения.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Отмечается, что средства были перечислены в госбюджет через специальный административный счет, который открыт Международным валютным фондом для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

"Полученные средства будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных расходов во время военного положения", – говорится в сообщении.

Как отметили в Министерстве, всего с начала введения военного положения Украина получила от Германии 1,3 млрд евро для поддержки финансово-бюджетной системы.

Напомним, 24 июня Министр финансов Украины Сергей Марченко и Федеральный Министр финансов Германии Кристиан Линднер подписали Соглашение между правительствами Украины и Германии о предоставлении Украине 1 млрд евро грантового финансирования.

Все привлеченные средства будут направлены на поддержку финансовой стабильности Украины в форме грантов или кредитов.