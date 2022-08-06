- Категорія
- Фінанси
- Дата публікації
-
Єврокомісія хоче надати Україні 3 млрд євро допомоги у вигляді грантів
Новий проект пропозиції Європейської комісії передбачає надання Україні фінансової допомоги в розмірі 8 млрд євро шляхом поєднання грантів і позик.
Про це повідомляє POLITICO.
Новий проект пропозиції з’явився після того, як Німеччина відмовилася надати гарантії щодо кредитів Україні на суму до 9 млрд євро. Берлін стверджував, що гранти краще підходять для допомоги Києву, який і так має великі борги, і вказав на свій власний двосторонній грант у 1 млрд євро.
ЄС планує розділи 8 млрд євро допомоги на дві частини. Першу – кредитну, яка складає 5 млрд євро довгострокового використання, а другу – грантову, в яку притягнуть інші 3 млрд євро.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Поки що немає термінів, Комісія прагне отримати схвалення Європейського парламенту та країн ЄС у вересні, щоб виплати могли початися в жовтні.
Питання допомоги стало напруженим, і президент України Володимир Зеленський критикував ЄС за затримку.
Ще в травні лідери ЄС пообіцяли надати Києву до 9 млрд євро макрофінансової допомоги. Але поки що Комісія змогла виділити лише 1 млрд євро позик, забезпечених бюджетом ЄС.
З моменту вторгнення Росії Київ має дефіцит бюджету в розмірі близько $5 млрд на місяць. Вона звернулася за допомогою до міжнародних донорів, щоб покрити основні витрати, такі як пенсії та зарплати в державному секторі, або ризикувати фінансовим крахом.
Проблеми для Комісії полягають у тому, як профінансувати 70% гарантію, необхідну для залучення коштів на ринках, оскільки її власний бюджет виснажений. Раніше речник Комісії заявив, що вона намагається знайти "достатні гарантії за межами бюджету ЄС".
Нагадаємо, що ЄС надав Україні у повному обсязі перший транш у розмірі 1 мільярду євро.