Єврокомісія хоче надати Україні 3 млрд євро допомоги у вигляді грантів

Новий проект пропозиції Європейської комісії передбачає надання Україні фінансової допомоги в розмірі 8 млрд євро шляхом поєднання грантів і позик.

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Про це повідомляє POLITICO.

Новий проект пропозиції з’явився після того, як Німеччина відмовилася надати гарантії щодо кредитів Україні на суму до 9 млрд євро. Берлін стверджував, що гранти краще підходять для допомоги Києву, який і так має великі борги, і вказав на свій власний двосторонній грант у 1 млрд євро.

ЄС планує розділи 8 млрд євро допомоги на дві частини. Першу – кредитну, яка складає 5 млрд євро довгострокового використання, а другу – грантову, в яку притягнуть інші 3 млрд євро.

Поки що немає термінів, Комісія прагне отримати схвалення Європейського парламенту та країн ЄС у вересні, щоб виплати могли початися в жовтні.

Питання допомоги стало напруженим, і президент України Володимир Зеленський критикував ЄС за затримку.

Ще в травні лідери ЄС пообіцяли надати Києву до 9 млрд євро макрофінансової допомоги. Але поки що Комісія змогла виділити лише 1 млрд євро позик, забезпечених бюджетом ЄС.

З моменту вторгнення Росії Київ має дефіцит бюджету в розмірі близько $5 млрд на місяць. Вона звернулася за допомогою до міжнародних донорів, щоб покрити основні витрати, такі як пенсії та зарплати в державному секторі, або ризикувати фінансовим крахом.

Проблеми для Комісії полягають у тому, як профінансувати 70% гарантію, необхідну для залучення коштів на ринках, оскільки її власний бюджет виснажений. Раніше речник Комісії заявив, що вона намагається знайти "достатні гарантії за межами бюджету ЄС".

Нагадаємо, що ЄС надав Україні у повному обсязі перший транш у розмірі 1 мільярду євро.