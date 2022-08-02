ЄС надав Україні у повному обсязі перший транш у розмірі 1 мільярду євро

Європейський союз надав Україні у повному обсязі перший транш у розмірі 1 мільярду євро нової макрофінансової допомоги.

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Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ці кошти допоможуть Україні задовольнити свої нагальні фінансові потреби після неспровокованої та невиправданої агресії з боку Росії. 1 мільярд євро зміцнить Україну на вирішальному етапі", – написала вона.

Нагадаємо, що Байден підписав меморандум про виділення Україні нового пакету допомоги на $550 млн.