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Байден підписав документ про виділення Україні нового пакету допомоги на $550 млн
Документом передбачено передачу Україні більшої кількості боєприпасів для високомобільних ракетних систем HIMARS та боєприпасів для артилерійських систем.
Про це повідомили у Білому домі.
"Розпорядитися про виділення до $550 млн на оборонні товари та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту та навчання, надати допомогу Україні та ухвалити рішення", - йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що новий пакет передбачає передачу Україні більшої кількості боєприпасів для сучасних високомобільних ракетних систем, відомих як HIMARS, а також боєприпаси для артилерійських систем калібру 155 мм.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Це вже 17-й пакет безпеки з того моменту, як Байден став президентом.
Нагадаємо, що до України прибула чергова партія американських високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) у числі чотирьох штук.