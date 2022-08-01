В Украину прибыли еще четыре HIMARS

В Украину прибыла очередная партия американских высокомобильных артиллерийских ракетных системы (HIMARS) в числе четырех штук, сообщил в своем Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Четыре дополнительных HIMARS прибыли в Украину. Признателен президенту США, министру обороны Ллойду Остину и американскому народу за усиление украинской армии. Мы доказали, что умеем с умом обращаться с этим оружием. Звук залпов HIMARS стал хитом этого лета на передовой!" - написал он.

Напомним, что Остин анонсировал передачу еще четырех HIMARS 20 июля, когда было проведено четвертое заседание международной контактной группы по военной помощи Украине.

В свою очередь глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил после этого, что США и их союзники обязались передать Украине в общей сложности уже более 20 систем HIMARS.

Позже глава комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Адам Смит сообщил, что США и союзники передадут Украине 25-30 HIMARS и MLRS M270. Последние, напомним, начали прибывать в середине июля. Кроме США, их должны передать Украине Великобритания и Германия (последняя - в числе трех штук под названием MARS II, которые, судя со слов Резникова, уже переданы).

При этом ранее украинский министр заявил, что для эффективного сдерживания РФ Украина нуждается во вдвое большем количестве - по крайней мере в 50 ракетных системах HIMARS и M270. Он аргументировал свой призыв нарастить поставки американских артиллерийских систем дальнего действия тем, что благодаря своей точности они очень хорошо себя зарекомендовали при ударах по российским оккупантам.