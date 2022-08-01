Германия передала Украине ракетные системы MARS II

Германия передала Украине реактивные системы залпового огня MARS II, сообщил в своем Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Третий брат в "долгорукой" семье - MLRS MARS II из Германии - прибыл в Украину. Спасибо Германии и лично моей коллеге министру обороны Кристин Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы отдают честь немецким партнерам!" - написал он.

Напомним, что ранее власти Германии неоднократно анонсировали передачу трех систем MARS с боезапасом в рамках пакета военной помощи, включающего 7 самоходных артустановок Panzerhaubitze 2000 и множество другого вооружения.

MARS II является европейской модернизированной версией американских РСЗО M270, которые ранее также были переданы Украине от США, а также Великобритании.

Напомним также, что США и их союзники обязались передать Украине в общей сложности уже более 20 РСЗО HIMARS, которые, в отличие от упомянутых M270, имеют колесное, а не гусеничное шасси. Неделей ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что их может быть до 30.

В то же время Резников заявлял, что для эффективного сдерживания РФ Украина нуждается по крайней мере в 50 американских системах HIMARS и M270. Украинский министр аргументировал призыв нарастить поставки американских артиллерийских систем дальнего действия тем, что они очень хорошо себя зарекомендовали при ударах по российским оккупационных силам.