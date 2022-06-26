Украина за свой счет купила в Германии уже 8 тысяч одноразовых противотанковых гранатометов - СМИ

Украина за собственные деньги закупила у немецкой оружейной компании Dynamit Nobel Defense еще 2900 одноразовых противотанковых гранатометов RGW 90 Matador. Об этом сообщает издание Die Welt со ссылкой на данные украинских чиновников.

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При этом отмечается, что в марте Киев заказал 5100 таких средств. Таким образом, поставлено уже до 8 тысяч единиц Matador. Эти 90-миллиметровые ручные гранатометы были разработаны еще в 2000 году в результате сотрудничества Сингапура и Израиля, являясь модернизированным вариантом немецкого гранатомета Armbrust. Производятся на заводе в Бурбахе (земля Северный Рейн-Вестфалия).

Устройство имеет длину 1 метр, массу 8,9 килограмма и нечувствительно к ветру, что обеспечивает высокую точность стрельбы. Предполагается, что Matador может пробивать броню большинства известных бронетранспортеров и легких танков, а также легко пробивает дыры в кирпичных стенах, благодаря чему может служить средством ведения боя в условиях населенного пункта.

Немецкое правительство также обещало Украине поставку военной техники, но уже за счет самой Германии. Однако из 2700 зенитно-ракетных комплексов "Стрела", обещанных Берлином, первоначально было поставлено только 500, а еще 1500 последовали только после того, как активизировала свои просьбы сама Украина. Кроме того, Украина получила 500 зенитно-ракетных комплексов Stinger, 3 тысячи гранатометов Panzerfaust и около 16 миллионов патронов.

В начале недели Германия опубликовала собственный список поставленного оружия. Согласно ему, с конца марта Германия в основном поставляла небольшие устройства, такие как мины, детонаторы и ручные гранаты. На прошлой неделе в Украину прибыла единственная более существенная поставка, а именно семь самоходных гаубиц, обещанных в начале мая.

Ожидается, что первые 15 зенитных танков Gepard, обещанные еще в конце апреля, прибудут к концу июля, а остальные — к августу. В начале июня в немецком правительстве также заявили, что поставят четыре системы залпового огня Mars II. Министр обороны Кристин Ламбрехт на прошлой неделе уточнила, что ее страна предоставить только три таких системы, не назвав при этом сроки поставки.

Как указывает Die Welt, с учетом нового заказа количество легкого вооружения, закупленного Украины самостоятельно, превышает количество, поставленное за счет правительства Германии. По украинской информации, правительство оплатило общие расходы в размере 40 миллионов евро из государственного бюджета.

Отметим также, что в начале июня Ламбрехт встречалась с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, после чего тот заявил, что не исключает, что Германия может поставить Украине даже подводные лодки.