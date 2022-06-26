Україна власним коштом купила в Німеччині вже 8 тисяч одноразових протитанкових гранатометів - ЗМІ

Україна за власний кошт закупила у німецької збройової компанії Dynamit Nobel Defense ще 2900 одноразових протитанкових гранатометів RGW 90 Matador. Про це повідомляє видання Die Welt із посиланням на дані українських чиновників.

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При цьому зазначається, що у березні Київ замовив 5100 таких засобів. Таким чином, вже поставлено до 8 тисяч одиниць Matador. Ці 90-міліметрові ручні гранатомети були розроблені ще в 2000 році в результаті співпраці Сінгапуру та Ізраїлю, будучи модернізованим варіантом німецького гранатомета Armbrust. Виробляються на заводі в Бурбаху (земля Північний Рейн-Вестфалія).

Пристрій має довжину 1 метр, масу 8,9 кілограма і нечутливий до вітру, що забезпечує високу точність стрілльби. Передбачається, що Matador може пробивати броню більшості відомих бронетранспортерів та легких танків, а також легко пробиває дірки у цегляних стінах, завдяки чому може бути засобом ведення бою в умовах населеного пункту.

Німецький уряд також обіцяв Україні постачання військової техніки, але вже за рахунок самої Німеччини. Однак із 2700 зенітно-ракетних комплексів "Стріла", обіцяних Берліном, спочатку було поставлено лише 500, а ще 1500 лише після того, як активізувала свої прохання сама Україна. Крім того, Україна отримала 500 зенітно-ракетних комплексів Stinger, 3 тисячі гранатометів Bunkerfaust та близько 16 мільйонів набоїв.

На початку тижня Німеччина опублікувала власний список поставленої зброї. Згідно з ним, з кінця березня вона в основному постачала невеликі пристрої, такі як міни, детонатори та ручні гранати. Минулого тижня в Україну прибула єдина більш суттєва поставка, а саме сім самохідних гаубиць, обіцяних на початку травня.

Очікується, що перші 15 зенітних танків Gepard, обіцяні ще наприкінці квітня, прибудуть до кінця липня, а решта — до серпня. На початку червня у німецькому уряді також заявили, що поставлять чотири системи залпового вогню Mars II. Міністр оборони Крістін Ламбрехт минулого тижня уточнила, що її країна надати лише три такі системи, не назвавши при цьому строків постачання.

Як вказує Die Welt, з урахуванням нового замовлення кількість легкого озброєння, закупленого Україною самостійно, перевищує кількість, поставлену за рахунок уряду Німеччини. За українською інформацією, уряд сплатив загальні витрати у розмірі 40 мільйонів євро із державного бюджету.

Зазначимо також, що на початку червня Ламбрехт зустрічалася з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, після чого той заявив, що не відкидає, що Німеччина може поставити Україні навіть підводні човни.