Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина допомагає Україні більше, ніж "хтось інший". За його словами, країна є одним із головних прихильників України у військовому відношенні.

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Про це повідомляє The Telegraph.

"Німеччина є одним із головних прихильників України у військовому відношенні, і, ймовірно, лише Сполучені Штати надають більшу підтримку, ніж ми", - сказав Шольц на прес-конференції разом із лідерами Литви, Латвії та Естонії.

Він додав, що Берлін надсилає Збройним силам України найсучасніші артилерійські системи та вчить їх використовувати, тим самим відкидаючи звинувачення в тому, що його уряд надто нерішуче ставиться до постачання зброї Україні.

Канцлеру Німеччини також поставили питання про те, чи допоможуть закінчити війну переговори з лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним та заклики уникати його приниження.

"Ми повинні продовжувати наш діалог і надалі говорити один з одним ", - заявив Шольц, але його розкритикували колеги із країн Балтії.

"Ми вважаємо, що неможливо розмовляти з державою, яка намагається перекроїти карту в ХХІ столітті", - сказав президент Литви Гітанас Науседа.

Зазначимо, канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше публічно заявляв про відмову Німеччини передавати Україні важке озброєння для відображення російської агресії, за що його критикували не лише українське суспільство, а й з німецька опозиція.

Нагадаємо також, що нещодавно Україна отримала від Німеччини 2450 ручних протитанкових гранатометів, 600 протитанкових мін спрямованої дії та 3000 протитанкових мін.