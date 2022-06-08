Шольц заявил, что Германия помогает Украине больше, чем "кто-либо"

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия помогает Украине больше, чем "почти кто-либо другой". По его словам, страна является одним из главных сторонников Украины в военном отношении.

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Об этом сообщает The Telegraph.

"Германия является одним из главных сторонников Украины в военном отношении, и, вероятно, только Соединенные Штаты оказывают большую поддержку, чем мы", — сказал Шольц на пресс-конференции вместе с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии.

Он добавил, что Берлин присылает Вооруженным силам Украины самые современные артиллерийские системы и учит их использовать, тем самым отвергая обвинения в том, что его правительство слишком нерешительно относится к поставкам оружия Украине.

Канцлеру Германии также задали вопрос о том, помогут ли закончить войну переговоры с лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным и призывы избегать его унижения.

"Мы должны продолжать наш диалог и дальше говорить друг с другом ", – заявил Шольц, но его раскритиковали коллеги из стран Балтии.

"Мы считаем, что невозможно разговаривать с государством, пытающимся перекроить карту в ХХІ веке", — сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Отметим, канцлер Германии Олаф Шольц ранее публично заявлял об отказе Германии передавать Украине тяжелое вооружение для отражения российской агрессии, за что подвергался критике не только в украинском обществе, но и со стороны немецкой оппозиции.

Напомним также, что недавно Украина получила от Германии 2450 ручных противотанковых гранатометов, 600 противотанковых мин направленного действия и 3000 противотанковых мин.