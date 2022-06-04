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Украина обсудила с Германией поставку подводных лодок
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук провел встречу с федеральным министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт, политики обсудили предоставление Украине оружия, в том числе подводных лодок.
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
"Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы. И это сотрудничество будет взаимовыгодной как на этом этапе, так и в будущем", — сказал Стефанчук.
Он добавил, что ВСУ ожидают поставку систем IRIS-T в кратчайшие сроки. Это вооружение, как отмечает Стефанчук, поможет защитить украинские города от налетов российской авиации и ракетных обстрелов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, Стефанчук встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине и призвал его увеличить военную поддержку нашей стране. В свою очередь ранее Шольц заявил, что Германия поставит Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T.
Напомним также, что недавно Украина получила от Германии 2450 ручных противотанковых гранатометов, 600 противотанковых мин направленного действия и 3000 противотанковых мин.