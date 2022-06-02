Германия поддержала предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Однако она также дала понять, что Украина не получит особого отношения в дальнейшем ходе процесса вступления в ЕС.

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Об этом она заявила на Международном европейском форуме.

"Мы не можем сейчас захлопнуть дверь перед Украиной. Недостаточно сказать, что вы принадлежите Европе, вы принадлежите ЕС", – сказала политик.

При этом Бербок уточнила, что пройдет некоторое время, прежде чем начнутся настоящие переговоры о вступлении Украины в ЕС.

"Быстрый процесс присоединения невозможен, скидки быть не может. Однако Германия также должна понимать свою нынешнюю особую ответственность. Мы не можем просто действовать по формуле, мы должны понимать, что это исторический момент", – подчеркнула Бербок.

Она отметила, что Еврокомиссия примет окончательное решение о статусе кандидата Украины в июне, "но мы, немцы, несем особую ответственность в данный момент".

Ранее глава немецкого Бундестага Бербель Бас выступила за ускорение процесса предоставления членства в ЕС Украине. Она надеется, что эта процедура не растянется на десятилетия.

Но премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что против статуса кандидата в члены Европейского союза для Украины выступают почти все страны ЕС.