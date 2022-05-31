Против статуса кандидата в члены ЕС для Украины почти все крупные страны в ЕС, - премьер Италии

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что против статуса кандидата в члены Европейского союза для Украины выступают почти все страны ЕС. Об этом сообщает итальянское издание TGCOM24.

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"Против статуса кандидата в ЕС возражают практически все крупные государства ЕС, все они, кроме Италии. Статус кандидата не предвидится на данный момент из-за оппозиции этих стран, но ускоренная процедура для Украины может быть представлена. И мне кажется Еврокомиссия также согласна с этим", — сказал Драги.

Драги также назвал успешным соглашение лидеров ЕС об эмбарго на российскую нефть и добавил, что для Италии оно вступит в силу в конце года.

Кроме того, премьер Италии отметил, что санкции против России будут действовать очень долго, торговые пути в мире будут изменены надолго если не навсегда.

Напомним, ранее министр по европейским делам Франции Клеман Бон заявил, что процесс вхождения Украины в состав Европейского союза, по его мнению, якобы займет "15 или 20 лет".

В свою очередь министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна во время своего визита в Киев заявила, что Франция поддерживает ускоренную процедуру предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского союза.