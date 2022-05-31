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Проти статусу кандидата в члени ЄС для України майже всі великі країни ЄС, - прем'єр Італії
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що проти статусу кандидата у члени Європейського союзу для України виступають майже всі країни ЄС. Про це повідомляє італійське видання TGCOM24.
"Проти статусу кандидата в ЄС заперечують практично всі великі держави ЄС, усі вони, крім Італії. Статус кандидата не передбачається на даний момент через опозицію цих країн, але прискорена процедура для України може бути представлена. І мені здається Єврокомісія також погоджується з цим ", - Сказав Драгі.
Драгі також назвав успішною угоду лідерів ЄС про ембарго на російську нафту і додав, що для Італії вона набуде чинності наприкінці року.
Крім того, прем'єр Італії зазначив, що санкції проти Росії діятимуть дуже довго, торгові шляхи у світі будуть змінені надовго, якщо не назавжди.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, раніше міністр у європейських справах Франції Клеман Бон заявив , що процес входження України до складу Європейського союзу, на його думку, нібито займе "15 або 20 років".
У свою чергу міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна під час свого візиту до Києва заявила , що Франція підтримує прискорену процедуру надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу.