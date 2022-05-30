Франция не против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС по ускоренной процедуре

Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявляет, что Франция поддерживает ускоренную процедуру предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского союза. Об этом Колонна сказала на брифинге во время визита в Украину.

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"Мы склонны к тому, чтобы Украина пошла по ускоренной процедуре. Украина подала заявку на кандидатство на вступление. Это легитимная заявка. В конце июня эта заявка будет рассмотрена главами государств. Уже в ближайшие дни в середине июня будет экспертное заключение Комиссии. Я пока не знаю, какой это будет вывод, но мы все работаем над тем, чтобы было единодушие среди стран-членов ЕС и на базе всех критериев и четких условий эта заявка была принята согласно заключению Еврокомиссии", — сказала Колонна.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметил, что предложение президента Франции Эммануэла Макрона о создании "Европейского политического сообщества", в которое войдет и Украина, не является альтернатовой к вступу Украины в ЕС.

"Идея президента Макрона о создании нового "европейского политического сообщества", не является какой-либо альтернативой для Украины и не является "особенным решением" для Украины. Вы хорошо знаете как нам всем надоели какие-то решения, полумеры, специальные подходы, отдельные модели, которые постоянно выдумывают для Украины в отдельных европейских столицах. Нам не нужны специальные решения, нам не нужны отдельные модели, нам нужна четкая юридическая фиксация того, что Украина является частью европейского интеграционного проекта. И такой фиксцией станет предоставление Украине статуса кандидата", - сказал Кулеба.

Напомним, 30 мая министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Украину, чтобы выразить поддержку Франции украинскому народу.

Ранее министр по европейским делам Франции Клеман Бон заявил, что процесс вхождения Украины в состав Европейского союза, по его мнению, якобы займет "15 или 20 лет".