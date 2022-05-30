Франція не проти надання Україні статусу кандидата в члени ЄС щодо прискореної процедури

Міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна заявляє, що Франція підтримує прискорену процедуру надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу. Про це Колона сказала на брифінгу під час візиту до України.

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"Ми схильні до того, щоб Україна пішла за прискореною процедурою. Україна подала заявку на кандидатство на вступ. Це легітимна заявка. Наприкінці червня ця заявка буде розглянута главами держав. Вже найближчими днями в середині червня буде експертний висновок Комісії. Я поки що не знаю, який це буде висновок, але ми всі працюємо над тим, щоб була одностайність серед країн-членів ЄС і на базі всіх критеріїв та чітких умов цю заявку було прийнято згідно з висновком Єврокомісії", - сказала Колонна.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що пропозиція президента Франції Еммануела Макрона про створення "Європейської політичної спільноти", до якої увійде і Україна, не є альтернативною для вступу України до ЄС.

"Ідея президента Макрона про створення нової "європейської політичної спільноти", не є якоюсь альтернативою для України і не є "особливим рішенням" для України. Ви добре знаєте як нам усім набридли якісь рішення, напівзаходи, спеціальні підходи, окремі моделі", які постійно вигадують для України в окремих європейських столицях. Нам не потрібні спеціальні рішення, нам не потрібні окремі моделі, нам потрібна чітка юридична фіксація того, що Україна є частиною європейського інтеграційного проекту. І такою фіксацією стане надання Україні статусу кандидата", - сказав Куліба.

Нагадаємо, 30 травня міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула в Україну, щоб висловити підтримку Франції українському народові.

Раніше міністр у європейських справах Франції Клеман Бон заявив, що процес входження України до складу Європейського союзу, на його думку, нібито займе "15 або 20 років".