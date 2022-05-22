Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Политика
Дата публикации

Во Франции заявили, что "вступление Украины в ЕС займет 15 или 20 лет"

Во Франции заявили, что "вступление Украины в ЕС займет 15 или 20 лет"
Клеман Бон. Фото: EPA

Министр по европейским делам Франции Клеман Бон заявил, что процесс вхождения Украины в состав Европейского союза, по его мнению, якобы займет "15 или 20 лет".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

При этом он попытался продвинуть предложение президента Эммануэля Макрона о создании нового "европейского политического сообщества", в которое войдет Украина. Об этом сообщает CNN.

"Это занимает очень много времени, и я не хочу, чтобы мы продавали иллюзии и ложь. Если мы говорим украинцам "добро пожаловать в Евросоюз, но вы не до конца читали договор, в сноске написано: эй, это будет через 15 лет", то, я думаю, мы подготавливаем почву для разочарования целого поколения украинцы", — сказал Бон.

Он добавил, что предложение французского президента о создании нового европейского политического сообщества за пределами ЕС, включая Украину, "не является альтернативой" любому членству в ЕС для Украины и "не препятствует ее будущему членству в ЕС". Бон убежден, что предложение Макрона — это дополнительный проект к Европейскому Союзу, который может предложить конкретный политический проект странам, которые не входят в Европейский Союз, но хотят стать ближе к ЕС.

В то же время 22 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что  Украина уже давно является частью Европы, и рассчитывает на обретение статуса кандидата в члены Европейского Союза в июне.

Глава государства подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе еще 28 февраля, при этом по состоянию на конец мая нельзя сказать, что в Евросоюзе есть единая позиция по поводу членства Украины. Многие страны выступают "за", но, например, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Украина не должна быть членом Европейского Союза вообще.

Автор:
Вита Молодан