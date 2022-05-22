Во Франции заявили, что "вступление Украины в ЕС займет 15 или 20 лет"

Министр по европейским делам Франции Клеман Бон заявил, что процесс вхождения Украины в состав Европейского союза, по его мнению, якобы займет "15 или 20 лет".

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При этом он попытался продвинуть предложение президента Эммануэля Макрона о создании нового "европейского политического сообщества", в которое войдет Украина. Об этом сообщает CNN.

"Это занимает очень много времени, и я не хочу, чтобы мы продавали иллюзии и ложь. Если мы говорим украинцам "добро пожаловать в Евросоюз, но вы не до конца читали договор, в сноске написано: эй, это будет через 15 лет", то, я думаю, мы подготавливаем почву для разочарования целого поколения украинцы", — сказал Бон.

Он добавил, что предложение французского президента о создании нового европейского политического сообщества за пределами ЕС, включая Украину, "не является альтернативой" любому членству в ЕС для Украины и "не препятствует ее будущему членству в ЕС". Бон убежден, что предложение Макрона — это дополнительный проект к Европейскому Союзу, который может предложить конкретный политический проект странам, которые не входят в Европейский Союз, но хотят стать ближе к ЕС.

В то же время 22 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже давно является частью Европы, и рассчитывает на обретение статуса кандидата в члены Европейского Союза в июне.

Глава государства подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе еще 28 февраля, при этом по состоянию на конец мая нельзя сказать, что в Евросоюзе есть единая позиция по поводу членства Украины. Многие страны выступают "за", но, например, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Украина не должна быть членом Европейского Союза вообще.