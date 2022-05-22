У Франції заявили, що "вступ України до ЄС триватиме 15 або 20 років"

Міністр із європейських справ Франції Клеман Бон заявив, що процес входження України до складу Європейського союзу, на його думку, нібито займе "15 або 20 років".

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При цьому він спробував просунути пропозицію президента Еммануеля Макрона щодо створення нової "європейської політичної спільноти", до якої увійде Україна. Про це повідомляє CNN .

"Це займає дуже багато часу, і я не хочу, щоб ми продавали ілюзії та брехню. Якщо ми говоримо українцям " ласкаво просимо до Євросоюзу, але ви не до кінця читали договір, у виносці написано: ей, це буде через 15 років", то, я думаю, ми готуємо ґрунт для розчарування цілого покоління українці", - сказав Бон.

Він додав, що пропозиція французького президента щодо створення нової європейської політичної спільноти за межами ЄС, включаючи Україну, "не є альтернативою" будь-якому членству в ЄС для України і "не перешкоджає її майбутньому членству в ЄС". Бон переконаний, що пропозиція Макрона є додатковим проектом до Європейського Союзу, який може запропонувати конкретний політичний проект країнам, які не є частиною Європейського Союзу, але хочуть стати ближчими до ЄС.

Водночас 22 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже давно є частиною Європи, і розраховує на набуття статусу кандидата у члени Європейського Союзу у червні.

Глава держави підписав заявку на членство України в Євросоюзі ще 28 лютого, причому станом на кінець травня не можна сказати, що в Євросоюзі є єдина позиція щодо членства України. Багато країн виступають "за", але, наприклад, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що Україна не має бути членом Європейського Союзу взагалі.