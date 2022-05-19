Украине не нужны второсортные суррогаты статуса кандидата в ЕС - МИД

Украина не приемлет предоставление ей Европейским союзом по результатам рассмотрения заявки на членство иного статуса, чем статуса кандидата в ЕС. Об этом заявил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Стратегическая неопределенность в отношении европейской перспективы Украины, практикуемая некоторыми столицами ЕС в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться. Это только воодушевило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев", - написал он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе еще 28 февраля, на пятый день после полномасштабного российского вторжения. Позже с аналогичными инициативами выступили Молдова и Грузия.

9 мая украинские власти подготовили ответы на вопросы анкеты, которую должна заполнить страна, претендующая вхождение в Европейский союз. В ЕС подтвердили, что получили эти ответы.

При этом восемь стран ЕС - Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения - еще в день подписания заявки призвали предоставить Украине статус страны-кандидата.

В то же время единства в Евросоюзе по этому вопросу нет: так, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг недавно заявил, что Украина не должна быть членом Европейского Союза вообще и, более того, ей нельзя предоставлять статус кандидата уже в июне 2022 года, поскольку страны Западных Балкан такой статус получали его гораздо дольше.

Однако именно в июне получить такой статус для Украины рассчитывают ее власти. По данным СМИ, решение может быть принято либо 8 июня, либо 15 июня. При этом отмечалось, что якобы более приемлемой формулировкой в отношении Украины для некоторых стран может стать статус "потенциального кандидата" в ЕС.