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ЕС получил все ответы от Украины на опросник о членстве
Киев передал Брюсселю все ответы на опросник, которые необходимо дать для того, чтобы Еврокомиссия рассмотрела вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Об этом сообщил европейский комиссар по соседству и расширению Оливер Вархели.
Теперь Еврокомиссия готовит заключение для Европейского совета. Предварительно известно, что она предоставит вывод о заявке Украины на вступление в Европейский Союз либо 8 июня, либо 15 июня.
Кроме того, заявка Украины на членство в Европейском Союзе будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне 2022 года.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 9 мая украинские власти подготовили ответы на вопросы анкеты, которую должна заполнить страна, претендующая вхождение в Европейский Союз. Речь о той части анкеты, "которая касается политических критериев, демократических институций, прав человека".
Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина в июне получит статус кандидата в члены Евросоюза.