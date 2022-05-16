ЕС получил все ответы от Украины на опросник о членстве

Киев передал Брюсселю все ответы на опросник, которые необходимо дать для того, чтобы Еврокомиссия рассмотрела вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

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Об этом сообщил европейский комиссар по соседству и расширению Оливер Вархели.

Met w/ FM ⁦@DmytroKuleba⁩ to discuss how to strengthen further support to 🇺🇦. EU stands w/ 🇺🇦 to mitigate the impact of Russia’s war against #Ukraine. All replies to EU questionnaire received. Now Commission is preparing Opinion for Council on 🇺🇦’s application to the EU. pic.twitter.com/Xtt26ftMPz — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) May 16, 2022

Теперь Еврокомиссия готовит заключение для Европейского совета. Предварительно известно, что она предоставит вывод о заявке Украины на вступление в Европейский Союз либо 8 июня, либо 15 июня.

Кроме того, заявка Украины на членство в Европейском Союзе будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне 2022 года.

Напомним, 9 мая украинские власти подготовили ответы на вопросы анкеты, которую должна заполнить страна, претендующая вхождение в Европейский Союз. Речь о той части анкеты, "которая касается политических критериев, демократических институций, прав человека".

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина в июне получит статус кандидата в члены Евросоюза.