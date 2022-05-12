Заявку Украины на вступление в Евросоюз обсудят на саммите ЕС

Министерство иностранных дел Франции заявило, что заявка Украины на членство в Европейском Союзе будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне 2022 года.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В МИД Франции отметили, что в настоящее время заявка Украины рассматривается Европейской комиссией. В ведомстве также подчеркнули, что французское правительство и президент убеждены в том, что "Украина является частью европейской семьи".

При этом во время обращения к Европейскому парламенту 9 мая президент Франции Эммануэль Макрон исключил вступление Украины в Евросоюз в ближайшее время.

Напомним, 9 мая украинские власти подготовили ответы на вопросы анкеты, которую должна заполнить страна, претендующая вхождение в Европейский Союз. Речь о той части анкеты, "которая касается политических критериев, демократических институций, прав человека".

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина в июне получит статус кандидата в члены Евросоюза.