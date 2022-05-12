Заявку України на вступ до Євросоюзу обговорять на саміті ЄС

Міністерство закордонних справ Франції заявило, що заявка України на членство у Європейському Союзі обговорюватиметься на рівні глав держав та урядів у Європейській раді у червні 2022 року.

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Про це повідомила пресслужба відомства.

У МЗС Франції зазначили, що зараз заявка України розглядається Європейською комісією. У відомстві також наголосили, що французький уряд та президент переконані в тому, що "Україна є частиною європейської сім'ї".

При цьому під час звернення до Європейського парламенту 9 травня президент Франції Еммануель Макрон унеможливив вступ України до Євросоюзу найближчим часом.

Нагадаємо, 9 травня українська влада підготувала відповіді на питання анкети, яку має заповнити країна, яка претендує на входження до Європейського Союзу. Йдеться про ту частину анкети, "що стосується політичних критеріїв, демократичних інституцій, прав людини".

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Україна у червні отримає статус кандидата у члени Євросоюзу.