Ще один європейський політик каже, що Україну в ЄС приймуть не скоро

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, говорячи про членство України в Євросоюзі, заявила, що не варто давати "порожні обіцянки" і вона не знає, коли наша країна зможе стати членом ЄС.

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Про це пише Spiegel.

Так, німецький політик визнає, що Україна належить до "європейського дому", але вона не може сказати, коли країна може набути членства в ЄС, оскільки держава перебуває в стані "жахливої війни".

Водночас, Бербок нагадує, що після нападу Росії 24 лютого Київ попросив швидкий вступ до ЄС, надавши документи, які можна вважати основою для початку переговорів про надання членства.

Зазвичай така процедура триває роки, додає міністр закордонних справ.

"Ми більше ніколи не повинні давати порожніх обіцянок. Тому давно розпочаті переговори про вступ до ЄС із Північною Македонією та Албанією мають бути відкриті до кінця цього року", – резюмувала вона.

Раніше міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що Україна не має бути членом Європейського Союзу, їй не можна пропонувати статус кандидата у червні 2022 року, як це планує зробити Європейська комісія.

Зазначимо, українська влада підготувала відповіді на запитання анкети, яку має заповнити країна, яка претендує на входження до Європейського союзу.