Еще один европейский политик говорит, что Украину в ЕС примут не скоро

Глава МИД Германии Анналена Бербок, говоря о членстве Украины в Евросоюзе, заявила, что не стоит давать "пустых обещаний" и она не знает, когда наша страна сможет стать членом ЕС.

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Об этом пишет Spiegel.

Так, немецкий политик признает, что Украина принадлежит к "европейскому дому", но она не может сказать, когда страна может получить членство в ЕС, так как государство находится в состоянии "ужасной войны".

Вместе с этим Бербок напоминает, что после нападения России 24 февраля Киев попросил быстрое вступление в ЕС, предоставив документы, которые можно считать основой для начала переговоров о предоставлении членства.

Обычно, такая процедура занимает годы, добавляет министр иностранных дел.

"Мы больше никогда не должны давать пустых обещаний. Поэтому давно начатые переговоры о вступлении в ЕС с Северной Македонией и Албанией должны быть открыты до конца этого года", – резюмировала она.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Украина не должна быть членом Европейского Союза, ей нельзя предлагать статус кандидата в июне 2022 года, как это планирует сделать Европейская комиссия.

Отметим, украинские власти подготовили ответы на вопросы анкеты, которую должна заполнить страна, претендующая вхождение в Европейский союз.