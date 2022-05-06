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В МИД Германии похвалили немцев за отсутствие поддержки поставок оружия Украине
Глава МИД Германии Анналена Бербок считает сильной стороной немецкого общества отсутствие ликования по поводу поставок танков Украине, "потому что ясно одно — это оружие убивает".
Об этом Анналена Бербок заявила в интервью Der Spiegel.
"Как правительство мы должны принимать решения не по настроению, а из чувства ответственности за будущее нашей страны. Эта ответственность включает в себя поддержку Украины, которая также защищает нашу европейскую безопасность. И я считаю сильной стороной нашего общества то, что сейчас нет ликования по поводу новых поставок танков. Потому что ясно одно — это оружие убивает", — заявила она.
По ее словам, поставка оружия Киеву — вынужденная мера для прекращения войны.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, как свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного для немецких телеканалов RTL и N-TV, менее половины жителей Германии поддерживают поставки наступательного и тяжелого вооружения Украине. Их одобряют 46% немцев.
Месяц назад этот показатель составлял 55%. Таким образом, за небольшой отрезок времени число сторонников поддержки Киева тяжелым вооружением упало почти на 10%.
Доля тех, кто выступает против таких поставок, выросла с 33% в начале апреля до 44%.
Отметим, как сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, глава МИД Германии Бербок в ближайшее время посетит Украину.
Напомним, украинцы резко ухудшили отношение к Шольцу за время войны: уже 54% оценивают его негативно.
Шольц ранее публично заявлял об отказе Германии передавать Украине тяжелое вооружение для отражения российской агрессии, за что подвергался критике не только в украинском обществе, но и со стороны немецкой оппозиции в лице Христианско-демократического союза.