США и Германия не признают легитимность изменения границ Украины

5 мая канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. В центре внимания была война России против Украины и дальнейшая военная поддержка Киева.

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Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Германии.

Отмечается, что оба лидера заявили, что не признают легитимность никаких шагов, противоречащих территориальному суверенитету и целостности Украины из-за военной агрессии РФ.

Лидеры согласились с тем, что Украина должна и впредь получать существенную и постоянную поддержку в осуществлении своего законного права на самооборону.

Шольц и Байден самым решительным образом осудили очередные нелепые заявления российского руководства о "денацификации" и "нацизме".

Страну-агрессора в очередной раз настоятельно призвали к немедленному прекращению боевых действий в Украине, выводу войск с территории Украины и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Кроме того, Шольц сообщил, что глава МИД Германии Бербок в ближайшее время посетит Украину.

Напомним, 5 мая президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.