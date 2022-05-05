Зеленский поговорил с президентом Германии Штайнмайером: договорились "оставить прошлое позади"

5 мая президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

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Об этом сообщил заместитель редактора немецкого издани Bild Пауль Ронцхаймер в Twitter.

"Стороны договорились оставить прошлое позади, чтобы сосредоточиться на будущем сотрудничестве", - написал он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что президент Украины провел телефонный разговор с президентом Германии.

Руководитель ОП, комментируя эти переговоры, отметил, что России не удалось расколоть Европу в поддержке Украины, на что так надеялся Кремль.

"Разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером действительно состоялся сегодня. Германия остается мощным союзником Украины. О деталях будет официальное сообщение, могу только сказать, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины - бесполезна", - отметил Ермак.

Напомним, немецкое издание Bild со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский отказал немецкому коллеге Франк-Вальтеру Штайнмайеру во встрече в Киеве.

В свою очередь в Берлине решение Киева отклонить визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в украинскую столицу восприняли с удивлением.

Канцлер Германии Шольц на днях сказал, что отказ от встречи со Штайнмайером, "это проблема".

Перед этим немецкие СМИ сообщали, что канцлер Германии не хочет ехать в Украину, а причиной назвал отказ Киева принять Штайнмайера в апреле, что стало для Германии "настоящим потрясением", ведь президент представляет всю Германию.

Отметим, Франк-Вальтер Штайнмайер был министром иностранных дел Германии с 2005 по 2009 годы и с 2013 по 2017-й. В марте 2017 года был избран президентом, а 13 февраля 2022 года был переизбран на эту должность. В Украине известен тем, что именно он предложил план урегулирования конфликта на Донбассе, которую стали называть "формулой Штайнмайера".

Ранее Штайнмайер впервые признал, что допускал ошибки в политике по отношению к Кремлю, и сожалеет о своей прежней многолетней поддержке газопровода "Северный поток - 2".