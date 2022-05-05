Зеленський поговорив із президентом Німеччини Штайнмаєром: домовилися "залишити минуле позаду"

5 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.

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Про це повідомив заступник редактора німецького видання Bild Пауль Ронцхаймер у Twitter.

"Сторони домовилися залишити минуле позаду, щоб зосередитись на майбутній співпраці", — написав він.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що президент України провів телефонну розмову із президентом Німеччини.

Керівник ОП, коментуючи ці переговори, зазначив, що Росії не вдалося розколоти Європу у підтримці України, на що так сподівався Кремль.

"Розмова президента України Володимира Зеленського з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром справді відбулася сьогодні. Німеччина залишається потужним союзником України. Про деталі буде офіційне повідомлення, можу лише сказати, що надія росіян на розкол єдності Європи в підтримці України є марною", — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, німецьке видання Bild із посиланням на джерела в українських урядових колах повідомило, що президент України Володимир Зеленський відмовив німецькому колезі Франк-Вальтеру Штайнмаєру у зустрічі у Києві.

У свою чергу в Берліні рішення Києва відхилити візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра в українську столицю сприйняли з подивом.

Канцлер Німеччини Шольц днями сказав, що відмова від зустрічі зі Штайнмаєром — "це проблема".

Перед цим німецькі ЗМІ повідомляли, що канцлер Німеччини не хоче їхати в Україну, а причиною назвав відмову Києва прийняти Штайнмаєра у квітні, що стало для Німеччини "справжнім потрясінням", адже президент представляє всю Німеччину.

Зазначимо, Франк-Вальтер Штайнмаєр був міністром закордонних справ Німеччини з 2005 по 2009 роки та з 2013 по 2017-й. У березні 2017 був обраний президентом, а 13 лютого 2022-го був переобраний на цю посаду. В Україні відомий тим, що саме він запропонував план урегулювання конфлікту на Донбасі, який стали називати "формулою Штайнмаєра".

Раніше Штайнмаєр вперше визнав, що припускався помилок у політиці стосовно Кремля і жалкує про свою колишню багаторічну підтримку газопроводу "Північний потік-2".