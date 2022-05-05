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Зеленський поговорив із президентом Німеччини Штайнмаєром: домовилися "залишити минуле позаду"
5 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Про це повідомив заступник редактора німецького видання Bild Пауль Ронцхаймер у Twitter.
"Сторони домовилися залишити минуле позаду, щоб зосередитись на майбутній співпраці", — написав він.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що президент України провів телефонну розмову із президентом Німеччини.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Керівник ОП, коментуючи ці переговори, зазначив, що Росії не вдалося розколоти Європу у підтримці України, на що так сподівався Кремль.
"Розмова президента України Володимира Зеленського з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром справді відбулася сьогодні. Німеччина залишається потужним союзником України. Про деталі буде офіційне повідомлення, можу лише сказати, що надія росіян на розкол єдності Європи в підтримці України є марною", — зазначив Єрмак.
Нагадаємо, німецьке видання Bild із посиланням на джерела в українських урядових колах повідомило, що президент України Володимир Зеленський відмовив німецькому колезі Франк-Вальтеру Штайнмаєру у зустрічі у Києві.
У свою чергу в Берліні рішення Києва відхилити візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра в українську столицю сприйняли з подивом.
Канцлер Німеччини Шольц днями сказав, що відмова від зустрічі зі Штайнмаєром — "це проблема".
Перед цим німецькі ЗМІ повідомляли, що канцлер Німеччини не хоче їхати в Україну, а причиною назвав відмову Києва прийняти Штайнмаєра у квітні, що стало для Німеччини "справжнім потрясінням", адже президент представляє всю Німеччину.
Зазначимо, Франк-Вальтер Штайнмаєр був міністром закордонних справ Німеччини з 2005 по 2009 роки та з 2013 по 2017-й. У березні 2017 був обраний президентом, а 13 лютого 2022-го був переобраний на цю посаду. В Україні відомий тим, що саме він запропонував план урегулювання конфлікту на Донбасі, який стали називати "формулою Штайнмаєра".
Раніше Штайнмаєр вперше визнав, що припускався помилок у політиці стосовно Кремля і жалкує про свою колишню багаторічну підтримку газопроводу "Північний потік-2".